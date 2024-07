In ogni angolo della città: verso 17.000, da giovedì la vendita libera

Non solo la Gradinata Sud esaurita ma anche un ottimo numero di conferme dagli altri settori. La campagna In ogni angolo della città continua a gran ritmo: sono quasi 17.000 infatti gli abbonamenti rinnovati in prelazione a poche ore dal termine della seconda fase, quella che ha permesso il ‘cambio posto’ ai tifosi abbonati la scorsa stagione. E il dato è certamente destinato ad aumentare.

Nuovi. Dalle ore 10.00 di domani, giovedì 1° agosto, e fino alle ore 23.59 di venerdì 23 agosto infatti i sampdoriani potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento 2024/25 per Tribuna, Distinti e Gradinata Nord dello stadio “Ferraris”. Le modalità di acquisto restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, al fine di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o all’ufficio biglietteria situato all’ingresso del settore Tribuna dello stadio “Luigi Ferraris” (orario continuato 10:00-18:30).

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.