Abbonamenti: giovedì e venerdì chiusa la biglietteria dello stadio

L’U.C. Sampdoria comunica che l’ufficio Biglietteria Tribuna dello stadio “Ferraris” rimarrà chiuso da giovedì 8 a domenica 11 agosto per indisponibilità dello stesso. La vendita degli abbonamenti per le 19 gare casalinghe del campionato Serie BKT 2024/25 continua online su sampdoria.ticketone.it, dove potrai inoltre dilazionare il tuo pagamento in tre rate mensili tramite le piattaforme PayPal e Klarna, e presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale.

Botteghino. Nelle giornate di sabato 10 (orario 10.00-13.00, 14.00-18.30) e domenica 11 agosto (orario 10.00-13.00, 16.00-20.45) presso il botteghino stadio di via Monnet (locali scuola “Firpo”) potrà anche sottoscrivere nuovi abbonamenti oltre che acquistare i tagliandi per assistere alla gara Sampdoria-Como, in programma domenica 11 agosto (ore 20.30), valida quale trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25.