In ogni angolo della città: superata la quota della scorsa stagione

Sorpasso e freccia a sinistra. La tifoseria della Sampdoria firma per l’ennesima volta un atto d’amore che lascia senza fiato e, con oltre una settimana di tempo per poter sottoscrivere le tessere valide per il campionato di Serie BKT 2024/25, già supera la quota abbonati della scorsa stagione. Passaggio fissato a 18.229 che proprio nel tardo pomeriggio odierno è stato valicato. Una corsa che nelle ultime ore, quelle successive alla vittoria sul Como nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, ha preso ancor più vigore ed è destinata a crescere.

Tempo. Fino alle ore 23.59 di venerdì 23 agosto infatti i sampdoriani avranno tempo per sottoscrivere un nuovo abbonamento 2024/25 per Tribuna, Distinti e Gradinata Nord dello stadio “Ferraris”. Le modalità di acquisto restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, al fine di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o all’ufficio biglietteria situato all’ingresso del settore Tribuna dello stadio “Ferraris” (orario continuato 10:00-18:30).

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.