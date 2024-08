La Sampdoria alla Commemorazione delle Vittime di ponte Morandi

14 agosto 2018-14 agosto 2024. L’U.C Sampdoria non dimentica la tragedia. Nella sesta ricorrenza del crollo di ponte Morandi e nel ricordo delle 43 vittime che persero la vita, il club blucerchiato ha partecipato alla commemorazione promossa dal Comune di Genova insieme con il Comitato Parenti vittime del ponte Morandi. In rappresentanza della Samp alla Radura della Memoria è intervenuto il club manager Giovanni Invernizzi, che ha preso parte commosso alla cerimonia e al minuto di raccoglimento fissato alle 11.36, la stessa ora di quel giorno da non dimenticare.