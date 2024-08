Campagna abbonamenti: prorogato il termine, si chiude sabato

Un giorno in più per abbonarsi. Vista la contestualità della gara con la Reggiana, valida quale 2.a giornata della Serie BKT e in programma domani, sabato 24 agosto, al “Ferraris” alle ore 20.30, l’U.C. Sampdoria comunica che il termine ultimo per abbonarsi alle partite casalinghe per la stagione 2024/25 verrà prorogato di quasi 24 ore.

La campagna abbonamenti In ogni angolo della città non terminerà dunque alle 23.59 di oggi, venerdì 23 agosto, bensì domani quando i tifosi potranno acquistare un abbonamento entro le ore 20.30 attraverso i soliti canali:

Online su sampdoria.ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale ( clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

per cercare la rivendita più vicina) Botteghino stadio di via Monnet (aperto nella sola giornata di sabato 24 agosto con orario 10:00-13:00 / 16:00-20:30)

Info. Tutte le informazioni necessarie per acquistare il proprio abbonamento sono disponibili qui.