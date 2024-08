Gli abbonati sono 19.344, Manfredi: «Grazie per il vostro amore»

«Sono davvero orgoglioso nell’annunciare che abbiamo raggiunto il traguardo di 19.344 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2024/25. Un dato importantissimo che conferma la nostra netta leadership nel campionato cadetto in termini di sostegno e passione da parte dei nostri meravigliosi tifosi». Con queste parole il presidente Matteo Manfredi commenta la chiusura della campagna In ogni angolo della città.

«Si tratta di un record assoluto per la Sampdoria a livello di Serie B – prosegue – e rappresenta il quinto miglior risultato degli ultimi 25 anni di storia blucerchiata. È questa l’ennesima ulteriore testimonianza dell’amore e della fedeltà dei nostri supporter, di fronte alla quale una volta di più dobbiamo prendere coscienza di essere “in difetto”. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, ma anche la mia personale rassicurazione: sapremo corrispondere a questa incredibile testimonianza d’amore un impegno e una volontà sempre più feroci nella ricerca dei nostri obiettivi condivisi».

«Non posso nascondere la delusione provata sabato sera per la sconfitta subita contro la Reggiana al “Ferraris” – conclude Manfredi -. C’erano tutte le condizioni per fare bene e lo dovevamo in primis proprio alla nostra gente. È un risultato che ci amareggia ma deve essere considerato un piccolo incidente di percorso in una stagione che dovrà avere tutt’altro tenore. A partire dalla trasferta di domani a Salerno dobbiamo ritrovare immediatamente lo spirito giusto e la determinazione che ci caratterizzano. I nostri 19.344 abbonati lo meritano».