La Sampdoria apre il 64° Salone Nautico Internazionale

Il 64° Salone Nautico Internazionale ha ufficialmente aperto i battenti e lo ha fatto con i colori più belli del mondo come protagonisti. Le calciatrici della Sampdoria Women Sara Baldi, Alice Benoit, Bianca Fallico e Cecilia Re – accompagnate dall’amministratore delegato Raffaele Fiorella e dal club manager Giovanni Invernizzi – hanno fatto visita nel pomeriggio allo store SampCity, allestito nello stand SZ12 al fianco del back jersey sponsor Idee per Viaggiare, nell’ambito dell’evento di riferimento della nautica da diporto per il mercato globale.