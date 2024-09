La Sampdoria per i Rolli Days: due pianoforti in via Garibaldi

Una squadra e la sua città, le sue vie, i suoi edifici. In occasione dei Rolli Days del prossimo fine settimana, l’U.C. Sampdoria scenderà letteralmente in strada – in Strada Nuova per la precisione -, arricchendo gli appuntamenti turistico-culturali previsti a Genova.

Musica. Domenica 22 settembre il club blucerchiato installerà infatti due pianoforti in via Garibaldi: uno di fronte all’ingresso di Palazzo Tursi e l’altro all’interno, nel cortile del palazzo sede del Comune. Gli strumenti saranno a completa disposizione dei turisti e dei passanti, che potranno nel corso della giornata suonarli e fare musica a proprio piacimento.

Legame. L’evento sottolinea il rapporto sempre più saldo tra la Sampdoria e Genova, la sua storia e la sua tradizione. Un legame che si rafforza in questa stagione, in cui la società ha deciso di omaggiare i palazzi dei Rolli inserendo sulle maglie da gioco e sulle grafiche istituzionali una trama che si ispira allo stile artistico dei motivi ornamentali seicenteschi.