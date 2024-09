Coppa Italia 2024/25: info ingresso striscioni per il derby

L’U.C. Sampdoria informa che, in occasione del derby Genoa-Sampdoria, gara in programma mercoledì 25 settembre p.v. (ore 21.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale sedicesimi di Coppa Italia 2024/25, il controllo e l’ingresso degli striscioni per la tifoseria blucerchiata avrà luogo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il varco Distinti Sud. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.00: si invita pertanto tutta la tifoseria blucerchiata a raggiungere l’impianto sportivo con largo anticipo al fine di evitare lunghe code ai tornelli.