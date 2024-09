Sampdoria e Genoa insieme per l’Istituto “Gaslini”

Genova scende in campo per l’Istituto Giannina Gaslini nel nome della responsabilità sociale e della sportività.

In occasione del derby della Lanterna di mercoledì 25 settembre U.C. Sampdoria e Genoa Cfc si uniranno in un’iniziativa benefica a sostegno dell’ospedale pediatrico, eccellenza del territorio cittadino e, da molti anni, partner privilegiato dei due club.

Sampdoria e Genoa devolveranno infatti al progetto ‘La Cantera’ dell’Istituto Gaslini i ricavi delle aste delle undici maglie indossate dai rispettivi calciatori titolari nella sfida di Coppa Italia Frecciarossa.

Questa mattina, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, i due allenatori Andrea Sottil e Alberto Gilardino hanno fatto da testimonial all’iniziativa congiunta al cospetto del sindaco di Genova Marco Bucci.

Il progetto ‘La Cantera’ dell’Istituto Giannina Gaslini è un’iniziativa preziosa per il futuro della ricerca e dell’assistenza all’interno del dipartimento di Emato-Oncologia dell’ospedale pediatrico genovese, che comprende le UOC Ematologia e Oncologia e l’UOSD Trapianto Midollo Osseo. Attraverso il finanziamento di contratti assistenziali e dottorati di ricerca, il progetto si propone di formare e far crescere giovani professionisti – medici, biologi e bioinformatici – che saranno fondamentali per il progresso in questo settore cruciale del Gaslini. La donazione destinata a questo progetto avrà un impatto significativo all’interno del reparto di Emato-Oncologia, in quanto contribuirà a sostenere la ricerca oncologica.