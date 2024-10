MatchWornShirt: le maglie del derby all’asta per il “Gaslini”

Sedici maglie dal valore inestimabile all’asta per una nobile causa. Sono le t-shirt indossate dai blucerchiati nel vittorioso derby della Lanterna dello scorso 25 settembre, che da oggi potete trovare su MatchWornShirt, la piattaforma ufficiale U.C. Sampdoria. Clicca qui per fare la tua offerta e contribuire a sostenere il progetto ‘La Cantera’ dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova.

Gaslini. Il progetto ‘La Cantera’ del “Gaslini” è un’iniziativa preziosa per il futuro della ricerca e dell’assistenza all’interno del dipartimento di Emato-Oncologia dell’ospedale pediatrico genovese, che comprende le UOC Ematologia e Oncologia e l’UOSD Trapianto Midollo Osseo. Attraverso il finanziamento di contratti assistenziali e dottorati di ricerca, il progetto si propone di formare e far crescere giovani professionisti – medici, biologi e bioinformatici – che saranno fondamentali per il progresso in questo settore cruciale del “Gaslini”. La donazione destinata a questo progetto avrà un impatto significativo all’interno del reparto di Emato-Oncologia, in quanto contribuirà a sostenere la ricerca oncologica.