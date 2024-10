Serie BKT: info e prezzi biglietti per Cesena-Sampdoria

Il Cesena F.C. comunica che in base alle decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, è attivo il divieto di vendita in ogni settore per tutti i residenti nella regione Liguria.

A partire dalle ore 10:00 di venerdì 11 ottobre, i biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia dell'”Orogel Stadium – Dino Manuzzi” saranno disponibili esclusivamente nei punti vendita abilitatiVivaticket, eccetto quelli situati nel territorio della regione Liguria, al prezzo unico di € 20,00.

Sarà possibile acquistare i tagliandi del settore ospiti fino alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre.