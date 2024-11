Porte aperte al “Mugnaini” alla vigilia di Palermo-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria è lieta di annunciare che sabato 23 novembre, alla vigilia della trasferta di Palermo, aprirà le porte del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco a tutti i suoi tifosi. In occasione dell’allenamento mattutino di rifinitura (in programma alle ore 11.00), i sostenitori blucerchiati potranno così accedere liberamente al piazzale che delimita la nuova struttura riservata alla prima squadra (ingresso dalle ore 10.30).

Unione. Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità di Pubblica Sicurezza, la presenza della tifoseria blucerchiata allo stadio di Palermo sarà limitata numericamente. Per questo motivo la società ha voluto offrire questa opportunità ai propri sostenitori con l’intento preciso di vivere un momento di unione e condivisione e caricare i calciatori in vista della sfida del “Barbera”.