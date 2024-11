Si apre la Fan Week: settimana di sconti per i tifosi blucerchiati

Settimana speciale per i tifosi blucerchiati. Con l’apertura delle vendite dei biglietti per Sampdoria-Catanzaro si apre ufficialmente la Fan Week, sette giorni di occasioni davvero imperdibili.

Sconto. Chi acquisterà un tagliando a SampCity per la sfida di sabato pomeriggio a Marassi avrà infatti uno sconto su una selezione di prodotti ufficiali. Lo stesso sconto sugli stessi prodotti che sarà applicato in occasione del Black Friday (a SampCity e online da venerdì 29 novembre a domenica 1º dicembre) e del Cyber Monday (valido solo online lunedì 2 dicembre). La promozione è valida anche per tutti i possessori di SAMPCARD e DORIACARD.