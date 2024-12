Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Dante Mircoli

Si è spento nella notte ad Avellaneda, in Argentina, Dante Mircoli, ex centrocampista della Sampdoria. Aveva 77 anni.

Nato a Ladispoli, in provincia di Roma, ma trasferitosi in Sudamerica con la famiglia ancora bambino, tornò in Italia nell’estate del 1973, fresco di conquista della Copa Libertadores con l’Independiente. In blucerchiato, a causa di un grave infortunio alla caviglia, tradì le attese collezionando soltanto 9 presenze e 2 gol in altrettante stagioni. Nel ’75 salutò Genova, nel ’76 l’Europa, ma quella maglia gli restò nel cuore: nella sua città aprì un locale chiamato Sampdoria e lo stesso nome lo avrebbe regalato anche alla figlia – poi divenuta Romina – se l’anagrafe glielo avesse concesso.

Alla famiglia Mircoli vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato.