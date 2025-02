Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Pellizzaro

Si è spento a Brescia all’età di 77 anni Giorgio Pellizzaro, ex portiere, 17 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) con la maglia della Sampdoria.

Nato a Mantova il 16 agosto 1947, crebbe calcisticamente nella squadra della sua città, con la quale esordì in Serie A nel maggio ‘68. Due anni più tardi fu acquistato dal Doria, dove ricoprì prevalentemente il ruolo di dodicesimo, prima alle spalle di Piero Battara, poi di Massimo Cacciatori. Salutò Genova nell’estate ‘73 per trasferirsi al Catanzaro, dove conobbe Claudio Ranieri, con il quale strinse un rapporto speciale. Amicizia, stima e affinità professionale li portarono infatti a collaborare – uno nelle vesti di allenatore, l’altro di preparatore dei portieri – nei decenni a venire, dal Napoli al Leicester, passando per Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco e nazionale greca.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.