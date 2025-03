Serie BKT: info, promo e prezzi biglietti per Samp-Palermo

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Palermo, gara valida quale 29.a giornata del campionato Serie BKT 2024/25 e in programma sabato 8 marzo p.v. alle ore 17.15, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Promo. Promozione dedicata a tutte le tifose blucerchiate che potranno acquistare un biglietto a soli 5,00 euro per tutti i settori dello stadio (Tribuna d’Onore esclusa).

Limitazione. In seguito alla determinazione n.°8/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunica che i residenti nella regione Sicilia possono acquistare solo ed esclusivamente tagliandi validi per il Settore Ospiti e solo se in possesso di fidelity card rilasciata dal Palermo F.C.