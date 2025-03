Serie BKT: info e prezzi biglietti per Reggiana-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che, a seguito della determina n° 09/2025 e del Gos odierno con la Questura di Reggio Emilia, l’A.C. Reggiana ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Reggiana-Sampdoria, gara in programma domenica 16 marzo (ore 15.00) presso il “Mapei Stadium”.

Prezzi. La vendita per i 4000 posti disponibili nel Settore Ospiti-Tribuna Nord inizierà alle ore 15.00 di oggi, martedì 11 marzo, e sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 15 marzo e riservata ai residenti in Liguria senza obbligo della fidelity Sampcard o ai residenti in altre regioni in possesso della fidelity Sampcard al costo di 20,00 euro sul circuito Vivaticket.

Divieti. La vendita è vietata ai residenti in Emilia Romagna, anche se in possesso di Sampcard. La prevendita per i settori di Tribuna Ovest, Tribuna Est e Tribuna Sud è riservata ai residenti nella Provincia di Reggio Emilia o possessori della fidelity Regia Card. Divieto di acquisto per i residenti in Provincia di Parma, anche se sottoscrittori della fidelity Regia Card. A partire dalla giornata di oggi, martedì 11 marzo, non sarà possibile sottoscrivere le fidelity Regia Card e Sampcard. Pertanto, non sarà possibile acquistare il biglietto per Reggiana-Sampdoria mediante le tessere emesse o acquistate dopo lunedì 10 marzo.