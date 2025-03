Serie BKT: info, promo e prezzi per Sampdoria-Frosinone

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Frosinone, gara valida quale 31.a giornata del campionato Serie BKT 2024/25 e in programma sabato 29 marzo p.v. alle ore 15.00, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Promo. Due le promozioni dedicate ai tifosi più giovani. Gli Under 21 (nati dopo il 29 marzo 2004) potranno acquistare un biglietto a soli 5,00 euro per la Gradinata Nord, mentre – a fronte dell’acquisto di un tagliando intero da parte di un genitore – gli Under 14 (nati dopo il 29 marzo 2011) potranno ritirare un biglietto omaggio per la stessa Gradinata Nord presso il Service Center di via XX Settembre 252. Tariffa speciale anche nel settore Distinti dove tutti gli Under 14 e le tifose sampdoriane potranno acquistare un biglietto a soli 5,00 euro.