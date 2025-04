Serie BKT: info e prezzi biglietti per Spezia-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che, a seguito della determinazione n°12/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, lo Spezia Calcio ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Spezia-Sampdoria, gara in programma domenica 6 aprile (ore 17.15) presso il “Picco”.

Vendita. Si comunica che i residenti nella provincia di Genova potranno acquistare solo ed esclusivamente tagliandi nel Settore Ospiti e solo se possessori di fidelity card SAMPCARD rilasciata entro il 31/03/2025. La vendita è libera per chi è residente fuori dalla provincia di Genova ed inizierà alle ore 15:00 di oggi, giovedì 3 aprile, presso i punti vendita terrestri (No vendita on-line) del circuito Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita) al prezzo di 22 euro (escluso commissioni) e terminerà alle ore 19:00 di sabato 5 aprile.