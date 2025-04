Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di ‘Picchia’ Romei

Si è spento all’età di 67 anni Roberto Romei, ex difensore, 49 presenze e 4 reti con la maglia della Sampdoria.

Genovese e da sempre tifoso blucerchiato, la sua trafila nel vivaio culminò con il debutto in Serie A datato 18 maggio 1975 (Samp-Fiorentina 3-4). Due esperienze in prestito tra Alessandria (Serie C) e Pistoia (Serie B) lo preparano al ritorno al Doria, dove disputò due campionati cadetti (1978/79 e 1979/80). Dopo un avvio poco fortunato a causa di un infortunio al piede, Roberto si rivelò terzino sinistro – o all’occorrenza anche stopper – arcigno e propositivo, riuscendo presto ad attirare le simpatie della gente. Picchia Romei – così chiamato dalla Gradinata Sud per la sua rocciosa intraprendenza – fu però ceduto al Pescara nell’estate 1980.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.