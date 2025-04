Spezia-Samp: info percorso e parcheggi per i tifosi blucerchiati

L’U.C. Sampdoria comunica il percorso consigliato dalle autorità competenti per raggiungere lo stadio “Picco” della Spezia in occasione di Spezia-Sampdoria, gara in programma domenica 6 aprile (ore 17.15) e valida quale 32.a giornata della Serie BKT 2024/25.

Settore Ospiti. I mezzi con cui arriveranno i tifosi blucerchiati dovranno uscire al casello della Spezia dell’autostrada A12. Le forze dell’ordine gestiranno al casello autostrade il viaggio dei mezzi della tifoseria organizzata. Le auto dei tifosi che arriveranno a La Spezia in maniera autonoma, per raggiungere lo stadio “Picco” dovranno poi uscire allo svincolo Lerici-Porto e seguire la segnaletica con indicazioni dedicate al settore ospiti dello stadio, che consentirà di raggiungerlo transitando dalla Var A SS1. I bus, i minivan e le auto dei tifosi ospiti potranno essere posteggiati all’interno del parcheggio del settore ospiti mentre le auto lungo via XV giugno.