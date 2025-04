Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Bolaño

Si è spento a Cúcuta, in Colombia, all’età di 47 anni Jorge Eladio Bolaño, ex centrocampista, tesserato per la Sampdoria nella stagione 2002/03.

Colombiano di Santa Marta, fu tra i primi acquisti del nuovo corso di Riccardo Garrone, Giuseppe Marotta e Walter Novellino. Prelevato in prestito dal Parma, Bolaño non vestì mai la maglia blucerchiata in gare ufficiali a causa di un infortunio al crociato capitatogli in estate. Nell’annata successiva fece ritorno in Emilia.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.