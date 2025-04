Al via Euroflora 2025, anche la Samp al Waterfront di Levante

Uno stand blucerchiato sboccia a Euroflora 2025. L’U.C. Sampdoria sarà infatti presente all’interno della rassegna florovivaista più famosa d’Europa con uno spazio dai colori più belli del mondo: un angolo di passione nel cuore della natura.

Corner. Da domani, giovedì 24 aprile, a domenica 4 maggio, il club blucerchiato presenzierà infatti alla tredicesima edizione di Euroflora con un corner dedicato, situato al primo piano del Padiglione Blu – Jean Nouvel del Waterfront di Levante.

Maglia. E per celebrare questo incontro tra calcio e bellezza, in occasione della sfida del 25 aprile in casa della Carrarese, la Samp scenderà in campo con una maglia speciale, impreziosita dalla presenza di Euroflora.