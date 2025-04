Carrarese-Samp: info percorso e parcheggi per i tifosi blucerchiati

L’U.C. Sampdoria comunica il percorso consigliato dalle autorità competenti per raggiungere lo stadio “Dei Marmi” di Carrara in occasione di Carrarese-Sampdoria, gara in programma venerdì 25 aprile (ore 15.00) e valida quale 35.a giornata della Serie BKT 2024/25.

Settore Ospiti. I mezzi con cui arriveranno i tifosi blucerchiati dovranno uscire esclusivamente al casello di Massa dell’autostrada A12. All’uscita del casello autostradale mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da via Massa Avenza/SP3, quindi svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in Via Dorsale quindi imboccare Via Gotara, continuare fino alla rotonda e svoltare su Via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare Via Provinciale Carrara-Avenza proseguire fino all’incrocio con Via Piave, svoltare e proseguire fino al parcheggio riservato ai tifosi. Si ricorda che l’accesso al Settore Ospiti è consentito dal Varco 3-Curva Sud, transitando attraverso Via Piave. Per chi raggiungerà Carrara in treno invece, la stazione è Carrara-Avenza da cui si potrà raggiungere lo stadio con gli autobus n.° 52, 53 e 54 (orari consultabili sul sito www.atnsrl.it)