Catanzaro-Samp: Settore Ospiti aperto ai residenti in Calabria

L’U.C. Sampdoria comunica che in vista di Catanzaro-Sampdoria, gara valida quale 37.a giornata della Serie BKT 2024/25, in programma domenica 4 maggio (ore 15.00), la Questura di Catanzaro – accolta la richiesta del club, dell’Associazione Difesa Sampdoriana e della Federclubs – ha concesso l’apertura del Settore Ospiti anche ai tifosi blucerchiati residenti in Calabria che potranno acquistare i biglietti nella giornata di domani, sabato 3 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 attraverso il circuito Ticketone al prezzo di 16,50 euro più le commissioni di prevendita.