Samp-Salernitana: anticipato il controllo e l’ingresso striscioni

L’U.C. Sampdoria comunica che in occasione di Sampdoria-Salernitana, gara valida quale 38.a giornata della Serie BKT 2024/25 e in programma al “Ferraris” venerdì 9 maggio (ore 20.30), il controllo e l’ingresso degli striscioni avverrà alle ore 16.00 (anziché alle ore 16.30) ed entro le ore 17.00 del giorno della gara. Per tutte le informazioni in merito clicca www.sampdoria.it/biglietteria/normativa-striscioni.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.00.

Al fine di evitare code e disagi la società invita a presentarsi allo stadio con notevole anticipo.