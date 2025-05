Samp-Salernitana: da giovedì aperta la vendita per il Settore 6

“Ferraris” verso il sold out. Procede davvero ad un ritmo forsennato la corsa al biglietto per Sampdoria-Salernitana, gara valida quale 38.a giornata della Serie BKT 2024/25 e in programma venerdì 9 maggio alle ore 20.30.

Settore 6. Con ancora poche centinaia di ticket disponibili nei Distinti, l’U.C. Sampdoria ha deciso di aprire anche il Settore 6 (Gabbia Sud) per soddisfare l’ingente richiesta dei tifosi che si stanno mobilitando per riempire Marassi. Dalle ore 10.00 di domani, giovedì 8 maggio, sarà attiva sul circuito Ticketone (online, presso le ricevitorie abilitate su tutto il territorio nazionale e al Service Center di SampCity in via XX Settembre 252r) la vendita dei tagliandi al prezzo di 5,00 euro.