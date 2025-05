Serie BKT: info e prezzi biglietti per Juve Stabia-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che la S.S. Juve Stabia ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Juve Stabia-Sampdoria, gara valida quale recupero della 34.a giornata della Serie BKT 2024/25 e in programma martedì 13 maggio (ore 20.30) presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Vendita. A partire dalle ore 12.00 di oggi, sabato 10 maggio 2025, saranno messi in vendita sul circuito ETES al prezzo di 22,00 euro (+ 2,00 euro di prevendita) i biglietti ancora disponibili in seguito all’annullamento dei tagliandi per la gara rinviata lo scorso 21 aprile. Si ricorda che, come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella regione Liguria potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il Settore Ospiti.