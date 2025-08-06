U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ntanda ceduto all’Anderlecht a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al R.S.C. Anderlecht i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Ntanda.

