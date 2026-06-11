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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa del dottor Rollero

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa del dottor Rollero

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Alessandro Rollero, medico specializzato in endocrinologia e malattie di ricambio, dal 2021 direttore della struttura complessa di medicina d’accettazione e d’urgenza, dell’ospedale Villa Scassi di Genova e collaboratore dell’area sanitaria blucerchiata. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

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