Ciao Doc: la Sampdoria piange il responsabile sanitario Manara

Oggi è un giorno triste per l’U.C. Sampdoria e per il mondo della medicina sportiva internazionale. Il dottor Massimo Manara, responsabile sanitario blucerchiato e stimato professionista nel settore, è mancato nella sua Parma all’età di 63 anni.

«È una notizia che ci rattrista molto – dice il CEO Area Football Jesper Fredberg -. Con la morte del dottor Manara perdiamo un grande professionista e una persona di elevato valore morale, una figura che non sarà facilmente sostituibile nella struttura del nostro club. In queste due stagioni alla Sampdoria abbiamo infatti apprezzato il suo lavoro, la sua competenza e la sua umanità. Ecco perché, dal profondo del cuore, lo ricordiamo oggi, esprimendo la nostra vicinanza all’amato figlio e a tutta la sua famiglia».

Classe 1962, laureato a Milano in Medicina e Chirurgia nel 1989 e specializzato in Medicina dello Sport a Bologna nel 1996, prima di approdare a Genova nell’estate del 2024, il dottor Manara è stato medico sociale di Parma, Milan, Spezia, Al Nasr e Roma oltre che responsabile sanitario della nazionale degli Emirati Arabi Uniti.

Al figlio Federico e alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.