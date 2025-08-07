U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ferri è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2027

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Ferri (nato a Cavaillon, Francia, il 12 marzo 1992). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo fino al 30 giugno 2028).

