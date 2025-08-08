U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tutino ceduto all’Avellino a titolo temporaneo con opzione

News

Tutino ceduto all’Avellino a titolo temporaneo con opzione

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione all’U.S. Avellino i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino.

altre news

Noi siamo noi: superata quota 16.000, vendita libera al via

Noi siamo noi: superata quota 16.000, vendita libera al via

8 Agosto 2025 Club
Vieira ceduto ai San Jose Earthquakes a titolo definitivo

Vieira ceduto ai San Jose Earthquakes a titolo definitivo

7 Agosto 2025 Club
Henderson è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2027

Henderson è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2027

7 Agosto 2025 Club
Campagna Abbonamenti 2025/26