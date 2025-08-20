U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Abildgaard è blucerchiato: dal Como a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Abildgaard (nato ad Aalborg, Danimarca, il 10 giugno 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

