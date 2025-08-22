U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Pafundi è blucerchiato: temporaneo con opzione dall’Udinese

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione, dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pafundi (nato a Monfalcone, Gorizia, il 14 marzo 2006). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.

De Wave Group e T. Mariotti warm up back jersey sponsor

23 Agosto 2025 Club
Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Corradi

23 Agosto 2025 Club
Tantalocchi ceduto al Campobasso a titolo temporaneo

22 Agosto 2025 Club
