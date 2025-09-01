U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Barak è blucerchiato: arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak (nato a Príbram, Repubblica Ceca, il 3 dicembre 1994). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

