U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Leonardi ceduto al Catania a titolo definitivo

News

Leonardi ceduto al Catania a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Catania F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Leonardi.

altre news

Coubis è blucerchiato: temporaneo con obbligo dal Milan

Coubis è blucerchiato: temporaneo con obbligo dal Milan

30 Agosto 2025 Club
Scardigno ceduto alla Virtus Verona a titolo temporaneo

Scardigno ceduto alla Virtus Verona a titolo temporaneo

29 Agosto 2025 Club
Sekulov passa alla Carrarese a titolo temporaneo con opzione

Sekulov passa alla Carrarese a titolo temporaneo con opzione

29 Agosto 2025 Club