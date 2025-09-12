U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Monza-Sampdoria

News

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Monza-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’A.C. Monza ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Monza-Sampdoria, gara in programma sabato 20 settembre (ore 17.15) presso l'”U-Power Stadium” di Monza.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno acquistabili dalle ore 12.00 di venerdì 12 settembre 2025 e fino alle ore 19.00 di venerdì 19 settembre 2025 al prezzo intero di 25,00 euro (+ 2,00 euro di commissioni di servizio) attraverso il sito di Vivaticket, oppure presso i punti vendita abilitati. I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno procedere con l’acquisto solo se in possesso di SAMPCARD. Per tutte le info, clicca qui.

altre news

Fattore Campo: vince il progetto sociale della Sampdoria

Fattore Campo: vince il progetto sociale della Sampdoria

10 Settembre 2025 Club
Ciro Pistarino fashion partner U.C. Sampdoria 2025/26

Ciro Pistarino fashion partner U.C. Sampdoria 2025/26

10 Settembre 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Cesena

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Cesena

8 Settembre 2025 Club