Serie BKT: info e prezzi biglietti per Monza-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’A.C. Monza ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Monza-Sampdoria, gara in programma sabato 20 settembre (ore 17.15) presso l'”U-Power Stadium” di Monza.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno acquistabili dalle ore 12.00 di venerdì 12 settembre 2025 e fino alle ore 19.00 di venerdì 19 settembre 2025 al prezzo intero di 25,00 euro (+ 2,00 euro di commissioni di servizio) attraverso il sito di Vivaticket, oppure presso i punti vendita abilitati. I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno procedere con l’acquisto solo se in possesso di SAMPCARD. Per tutte le info, clicca qui.