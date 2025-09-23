U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Catanzaro

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Catanzaro, gara valida quale 6.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma mercoledì 1° ottobre p.v. alle ore 20.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 23 settembre 2025

23 Settembre 2025 Club
Teknoship e Samp Women: presentazione al Salone Nautico

19 Settembre 2025 Club
U.C. Sampdoria e Macron presentano il third kit 2025/26

18 Settembre 2025 Club