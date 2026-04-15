La differenziata è un gioco di squadra: Samp-Monza per Corepla

U.C. Sampdoria e Corepla promuovono insieme al Comune di Genova e AMIU Genova, l’iniziativa La differenziata è un gioco di squadra. Un derby per la città. Il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica ha prodotto 300 maglie speciali per i tifosi blucerchiati, interamente realizzate con PET 100% riciclato.

App. Ogni tifoso deve scaricate l’app Recopet e raccogliere punti per ogni bottiglia di plastica inserita in uno degli eco-compattatori RecoPet presenti nella provincia di Genova (elenco completo sul sito www.amiu.genova.it). Al raggiungimento dei 2.500 punti, la maglia speciale potrà essere ritirata direttamente presso SampCity, in via XX Settembre 252.

Maglia. La maglia è di un blu intenso ispirato al mare di Genova, semplice ed elegante nel design. Sul davanti presenta un colletto sportivo a V e il Baciccia sul petto. Sul retro spicca la scritta Unione Calcio Sampdoria 1946, che richiama l’anno di fondazione del club. Il risultato è una maglia identitaria, che unisce tradizione, mare e appartenenza alla città di Genova.

Sfida. La Sampdoria è la prima squadra di Serie B in Italia a partecipare a un’iniziativa di questo tipo, diventando apripista di un progetto che Corepla intende portare avanti con l’obiettivo di coinvolgere sempre più tifosi nella raccolta e nel riciclo delle bottiglie in PET. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare giocatori, tifosi e cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili e virtuosi nei confronti dell’ambiente, trasformando la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica in una sfida positiva per l’intera città.

Testimonial. Oliver Abildgaard, vicecapitano blucerchiato, è testimonial del progetto e portavoce del messaggio che la sostenibilità, proprio come il calcio, è un vero gioco di squadra. La gara Sampdoria-Monza di venerdì sera è dedicata alla promozione di questa iniziativa: tutto il “Ferraris” scenderà in campo per vincere il derby per l’ambiente.

RecoPet. L’iniziativa punta in particolare a incentivare la raccolta delle bottiglie in plastica attraverso il progetto RecoPet e si inserisce in un più ampio piano di attività che Corepla, insieme ad AMIU e al Comune, intende promuovere a Genova. Attualmente la città è dotata di una trentina di ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie in PET che, dal 2023, hanno consentito una raccolta di oltre 6 milioni di bottiglie.