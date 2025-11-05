Venezia-Samp vietata ai residenti nella provincia di Genova

L’U.C. Sampdoria informa che in vista di Venezia-Sampdoria, gara in programma sabato 8 novembre 2025 (ore 19.30) allo stadio “Penzo”, il Venezia F.C. ha comunicato in data odierna che, a seguito delle valutazioni del CASMS per l’individuazione di adeguate misure di rigore e dopo le decisioni del GOS della questura di Venezia, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione dell’U.C. Sampdoria (Sampcard).

Prezzo. I tifosi blucerchiati non residenti nella provincia di Genova potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti, online e presso i rivenditori ufficiali Vivaticket al prezzo di 28,50 euro più diritti di prevendita (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio “Penzo” e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico). La prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti aprirà oggi, mercoledì 5 novembre, alle ore 15:00 e si chiuderà venerdì 7 novembre alle ore 19:00.