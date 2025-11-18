U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Juve Stabia

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Juve Stabia, gara valida quale 13.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma lunedì 24 novembre p.v. alle ore 20.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Sampdoria-Juve Stabia: info ingresso striscioni e apertura cancelli

18 Novembre 2025 Club
Mercoledì 19 novembre Lombardo ospite del Festival Orientamenti

17 Novembre 2025 Club
Sampdoria-Juve Stabia: info accrediti media e fotografi

16 Novembre 2025 Club