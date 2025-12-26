Sampdoria-Reggiana: info ingresso striscioni e apertura cancelli

L’U.C. Sampdoria informa che, in occasione di Sampdoria-Reggiana, gara in programma sabato 27 dicembre p.v. (ore 15.00) allo stadio “Ferraris” di Genova, il controllo e l’ingresso degli striscioni per la tifoseria blucerchiata avrà luogo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso il varco Distinti Sud. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 13.00.