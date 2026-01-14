U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Palma è blucerchiato: arriva dall’Udinese a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Virtus Entella

11 Gennaio 2026 Club
Sampdoria-Virtus Entella: info accrediti media e fotografi

11 Gennaio 2026 Club
Coubis riscattato dal Milan e ceduto all’Universitatea Cluj

9 Gennaio 2026 Club