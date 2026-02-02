U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Bellemo ceduto allo Spezia a titolo temporaneo con opzione

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione allo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bellemo.

Soleri è blucerchiato: temporaneo con diritto dallo Spezia

2 Febbraio 2026 Club
Sampdoria-Palermo: info accrediti media e fotografi

2 Febbraio 2026 Club
Ioannou si trasferisce al Pafos a titolo definitivo

31 Gennaio 2026 Club