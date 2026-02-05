U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Primo contratto professionistico per Malanca

L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Malanca.

Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

