U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 16 febbraio 2026

In merito al provvedimento di deferimento notificato in data odierna dalla Procura Federale della FIGC, l’U.C. Sampdoria intende precisare quanto segue.

La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva.

L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità.

Da questo momento, il club e i propri tesserati non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito, nel doveroso rispetto del lavoro e delle competenze della Giustizia Sportiva.

