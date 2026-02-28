U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Juve Stabia-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che la S.S. Juve Stabia ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Juve Stabia-Sampdoria, gara in programma mercoledì 4 marzo (ore 20:00) presso lo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti “Curva Ferrovia” (capienza 250 posti) saranno in vendita, ai residenti nella provincia di Genova e solo se in possesso di SAMPCARD, dalle ore 12:30 di sabato 28 febbraio 2026, sino alle ore 19:00 di martedì 3 marzo 2026 attraverso il circuito online www.etes.it al prezzo di 13,00 euro (+ 2,00 euro di diritti di prevendita).

