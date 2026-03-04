Serie BKT: info e prezzi biglietti per Frosinone-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il Frosinone Calcio ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Frosinone-Sampdoria, gara in programma domenica 8 marzo (ore 15:00) presso lo stadio “Stirpe” di Frosinone.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti saranno in vendita a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 4 marzo 2026, sino alle ore 19:00 di sabato 7 marzo 2026 attraverso il circuito Vivaticket (ricevitorie autorizzate sul territorio nazionale e online) al prezzo di 15,00 euro. I tagliandi per il Settore Ospiti non saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda pertanto di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di biglietto.